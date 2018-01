Jair Pereira é operado e deixa a Lusa A Portuguesa ficou sem treinador para a disputa do Campeonato Paulista de 2003. Jair Pereira sofreu uma cirurgia cardíaca, na segunda-feira, e precisará de pelo menos 90 dias para se recuperar. Agora, a diretoria do clube busca um substituto para assumir o time e também formar a nova comissão técnica, já que o preparador físico Cláudio Café ficou fora dos planos. O elenco da Lusa volta das férias na quinta-feira. O vice-presidente de futebol da Portuguesa, Jerônimo Gomes, confirmou a dispensa de toda comissão técnica, que ainda não tinha contrato com o clube. "Eles só estavam apalavrados com a Lusa", revelou o dirigente, evitando comentar os nomes cotados para substituir Jair Pereira. Um deles é Vadão, que dirigiu a Ponte Preta nesta temporada. Jair Pereira, de 56 anos, passou mal no fim de semana, depois de participar de partidas de futvôlei e futebol, na praia no Rio. Ele foi fazer uma bateria de exames no domingo, quando acabou submetido a um cateterismo. Atendido pelo médico Panayot Agnoritis, o técnico precisou fazer uma cirurgia cardíaca na segunda-feira - fez uma ponte mamária. O treinador ainda continua internado na CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, no Rio, e só deve ir para o quarto nesta quarta-feira.