Jair Picerni aposta alto em Claudecir Claudecir é o ?coringa? de Jair Picerni para surpreender o São Caetano hoje no ABC. A idéia inicial do treinador era escalá-lo como um falso lateral-direito, no lugar de Neném, suspenso. Mas a inesperada lesão de Pedrinho, descoberta só ontem à tarde, antes do treinamento na Academia de Futebol, atrapalhou a surpresa. ?Sem um jogador com as mesmas características do Pedrinho, é bem provável que o Claudecir volte a jogar na dele?, admitiu Picerni. Leia mais no Jornal da Tarde