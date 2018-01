Jair Picerni conformado com problemas O técnico Jair Picerni já parece conformado com as dificuldades enfrentadas pela diretoria do Guarani visando reforçar o time para a temporada 2005. Após os dois primeiros dias de trabalho com o elenco, ele reconheceu que será difícil competir com outras forças dentro do Campeonato Paulista sem a chegada de mais reforços. Mas pega o Palmeiras de 2003 como exemplo, quando viveu situação semelhante, levou o time ao título nacional e o recolocou na Série A. "Naquela época, o Palmeiras tinha caído para a Série B do Brasileiro e ninguém queria ir jogar lá. Mas são dificuldades que temos que enfrentar", analisou Picerni, lembrando que vários jogadores indicados não vieram como o meia Anaílson, que preferiu ficar no São Caetano, e o atacante Somália, emprestado para o Grêmio. Assim, a comissão técnica começou a trabalhar sexta-feira ainda com um elenco bastante reduzido. Mesmo assim, a delegação seguiu neste domingo para a Estância de Serra Negra, onde fará os preparativos para sua estréia no Campeonato Paulista, contra o União São João, quinta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Rebaixado para a Série B, com salários atrasados e sem credibilidade são poucos os novos contratados. O elenco não tem reforços de peso, como os laterais direito Alemão, do Cruzeiro, e Adriano, do Remo, ou ainda o lateral-esquerdo Gilson, do Goiás. Para o ataque, a diretoria contatou Nilson Sergipano, ex-Atlético-MG, e Sidimar, ex-Caxias-RS.