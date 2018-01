Jair Picerni dá nova chance a Fabinho O jovem meio-campista Fabinho terá mais uma oportunidade no time titular do São Caetano. Apontado como uma das mais promissoras revelações do time, o técnico Jair Picerni confirmou sua escalação no lugar do experiente Simão, suspenso, para o jogo de sábado contra o Corinthians. Fabinho vem ganhando destaque por estar se tornando o substituto imediato do time para qualquer posição do meio-campo. Na última partida, ele jogou no lugar de Aílton, que agora retorna ao time. Consciente da responsabilidade que vem assumindo, o jogador diz não estar preocupado. "Quero jogar futebol e aproveitar as oportunidades. Vou batalhar para me firmar no time". O treinador vem testando Fabinho para jogar ao lado de Aílton durante toda a semana. Na quarta, o São Caetano derrotou o Guaçuano, que vai disputar a Série B3 do Paulista, por 11 a 0, em um jogo-treino. A equipe considerada titular atuou durante 35 minutos. Nesse período, o resultado foi de 4 a 0, com gols de Anderson (contra), Aílton, Wágner e Esquerdinha. A goleada foi completada por Marcão, Márcio Griggio (2), Gilmar, Saulo, Marlon e Ruminante. O treinamento serviu para mostrar como o grupo está motivado. Além da entrada de Fabinho, o time do Grande ABC contará com os retornos de Daniel e Aílton. Com 11 pontos ganhos, o São Caetano é o segundo colocado na classificação da Série A-1 ao lado do Rio Branco, o único invicto da competição.