Jair Picerni é o novo técnico do Bahia O Bahia já tem novo técnico para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Jair Picerni, que foi confirmado na tarde desta segunda-feira. Ele será o substituto de Zetti, demitido pela manhã, após a derrota de 4 a 2 para o Santa Cruz, na Fonte Nova, na última sexta-feira. Picerni é um antigo sonho do Bahia. No começo deste ano, o clube chegou a sondar o treinador, mas não houve sucesso nas negociações. Técnico de 59 anos, Picerni passou por clubes como União São João, Corinthians, Paysandu, Portuguesa, São Caetano, Sport, entre outros. Ele deixou o Guarani em abril, no final do Campeonato Paulista. O treinador ainda dirigiu a Seleção Brasileira Olímpica, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984. Picerni ainda foi campeão brasileiro em 1987 pelo Sport, vice-campeão brasileiro e da Libertadores pelo São Caetano e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2003 à frente do Palmeiras. O novo técnico estréia nesta sexta-feira contra o Ceará, em Fortaleza. O Bahia está em décimo lugar na Série B, com 11 pontos.