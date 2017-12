Jair Picerni isenta garotos do Guarani Para evitar que as jovens promessas do Guarani sejam "queimadas" por resultados ruins ou pelo iminente rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Picerni resolveu assumir toda a responsabilidade neste momento crítico. Ele ainda promete lutar muito nos últimos três jogos, quando só um milagre livra o time da Série B. "A garotada não tem culpa de nada. Existe toda uma situação negativa, que deve ser analisada com calma. Mas como eu estou escalando estes meninos, então eu assumo a responsabilidade", afirmou Picerni, referindo-se principalmente aos quatro jogadores de 1 8 anos que participaram da derrota para o Botafogo, por 1 a 0, em Niterói, sábado. Foram escalados como "salvadores da pátria" os atacantes Catatau e Evandro Roncatto, além do lateral-esquerdo Mariano e do zagueiro João Leonardo. O alvo mais visado foi o atacante Roncatto, que perdeu três boas chances para marcar gols. "Realmente até tivemos chances e poderíamos, inclusive, ter vencido o jogo. Mas são coisas do futebol...". Além disso, o Guarani continua com o pior ataque da comp etição, com 37 gols. Como conseqüência é vice-lanterna, com 43 pontos, e agora vive na esperança de um milagre para escapar do descenso. Picerni promete se concentrar, agora, para os últimos e decisivos jogos. O primeiro diante do Figueirense, sábado, no Brinco de Ouro. Na penúltima rodada, o time campineiro vai enfrentar o Paysandu, em Belém, encerrando a temporada em casa diante do Grêm io, já rebaixado. O desfalque do primeiro confronto será, justamente, Evandro Roncatto, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Thiago e o lateral-esquerdo Patrick, que cumpriram suspensão automática, devem voltar.