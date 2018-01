Jair Picerni quer mais três reforços O Palmeiras ainda não está pronto para os desafios que terá de enfrentar em 2003. E, para Jair Picerni, a questão não passa pelos treinamentos, que serão intensificados nesta semana, e sim pela contratação de mais reforços. "Precisamos de mais três jogadores de peso para dar equilíbrio ao elenco e disputar com boas possibilidades o Campeonato Paulista", diz Picerni. Até agora, o Palmeiras contratou cinco jogadores: os laterais Everaldo (Ahlen, da Segunda Divisão da Alemanha) e Marquinhos (Goiás), o atacante Leandro (São Paulo), o zagueiro Índio (Juventude) e o meia Adãozinho (São Caetano). Os volantes Claudecir e Magrão, que estavam emprestados ao São Caetano, voltaram ao clube. A prioridade é a contratação de um zagueiro. Com a saída de Alexandre e César, a zaga titular do ano passado, Picerni está sendo obrigado a optar por Leonardo como companheiro de Índio. Outra opção é o júnior Gláuber, que defende a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano de Montevidéu. Depois de 13 dias em Pouso Alegre (MG), a delegação retorna nesta segunda-feira a São Paulo. E começa a trabalhar para assimilar as idéias de Picerni. "O time ainda não está com a minha cara. Por isso, precisamos trabalhar muito nesta semana", comentou. "Quero meu time tirando os espaços do adversário. Temos de fazer uma boa pegada e jogar sempre no campo do adversário." O Palmeiras estréia no Campeonato Paulista domingo, contra o Mogi Mirim, no Parque Antártica. No sábado, o Palmeiras conseguiu um resultado extravagante ao derrotar a Seleção de Estiva (MG) por 11 a 1. Nos primeiros 45 minutos, Magrão e Leandro, duas vezes cada um, Dodô e Thiago Gentil marcaram. Os gols do segundo tempo foram de Chu, Pedro, dois de Anselmo e Daniel. O Palmeiras jogou com Gilvan (Ígor); Neném (Pedro), Índio (Maicon), Leonardo (Douglas) e Everaldo; Adãozinho (Correa), Claudecir (Neto) e Magrão (Chu); Leandro (Daniel), Dodô (Anselmo) e Thiago Gentil.