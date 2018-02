Jair Picerni quer São Caetano no topo Enquanto a diretoria ainda teme pelo rebaixamento, o técnico Jair Picerni demonstrou muita confiança na recuperação do São Caetano no Campeonato Brasileiro. Ele acha que pode brigar pelas cinco primeiras posições e promete não desistir nas últimas dez rodadas, começando diante do Fluminense, nesta sexta-feira, no ABC. ?São 30 pontos em disputa. Nosso time já melhorou bastante, ganhou pegada e pode ser mais eficiente nas finalizações?, contou, todo satisfeito, Picerni, animado após a vitória, fora de casa, sobre a Ponte Preta. Nas contas do técnico, o time precisa somar em torno de 20 pontos para brigar com os outros clubes pelas primeiras posições. No momento, o time do ABC soma 40 pontos e ocupa a 14ª posição. ?Se não der para ficar entre os cinco, vamos brigar entre os 10 primeiras. Nada de rebaixamento porque o São Caetano tem tradição", finalizou Picerni.