Jair Picerni sem prestígio no Palmeiras As próximas horas serão decisivas para o futuro do técnico Jair Picerni no Palmeiras. A derrota de sábado para o Náutico, por 2 a 1, pode precipitar sua demissão, já que o presidente Mustafá Contursi está alarmado com a péssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro (dois pontos em três partidas). Leia mais no Jornal da Tarde