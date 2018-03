Jair Picerni tem última chance no sábado Jair Picerni já sabe. Se tiver alguma pretensão de continuar como técnico do Palmeiras, a vitória é a única alternativa diante do São Raimundo, no próximo sábado, no Palestra Itália. A derrota de virada para o Náutico não só deixou a equipe em situação constrangedora na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro (20ª, com dois pontos em três jogos) como deteriorou ainda mais o clima entre o grupo. O goleiro Marcos, mais uma vez, não poupou os atacantes pelo mau resultado. Diante disso, Picerni já avisou que vai se reunir com o presidente Mustafá Contursi e pedir a contratação de mais um atacante. ?Precisamos de alguém que coloque a bola para dentro.?