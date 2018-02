Jair rejeita marcação individual em Lucas Lima e prevê jogo equilibrado

A dois dias de encarar seu primeiro clássico no comando do Santos, o técnico Jair Ventura colocou o Palmeiras como favorito pelo investimento e pela força do elenco do rival, mas disse que a partida, marcada para o próximo domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, será equilibrada. Além disso, ele descartou a adoção de uma marcação individual para anular o ex-santista Lucas Lima.

+ Roger diz usar Lucas Lima como 'espião' para enfrentar o Santos

O jovem treinador não revelou a estratégia que usará para tentar parar o rival, que ostenta até agora a melhor campanha do Paulista com quatro vitórias nos quatro jogos, e reconheceu a força do alviverde, mas lembrou que o Santos tem atuado bem fora de casa - venceu as duas partidas que fez longe da Baixada Santista neste Paulistão e, curiosamente, ainda não venceu dentro de casa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É sempre um jogo diferente, equilibrado. Vamos jogar na casa do adversário, 100% (de aproveitamento), com grande investimento, mas o Santos tem sua força dentro e fora de casa. Coincidentemente, ganhamos fora de casa até agora. Que possamos fazer um grande jogo e que saiamos vitoriosos", disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Vila Belmiro.

Lucas Lima enfrentará o ex-time pela primeira vez, é um dos personagens principais do clássico pela qualidade técnica e também pelas provocações que fazia ao Palmeiras quando vestia a camisa santista, mas teve a marcação individual por parte do Santos descartada por Jair Ventura pelo fato de que o treinador apontou o risco desta tática abrir mais espaço para outras importantes armas ofensivas do time palmeirense.

"Marcação individual, não. Não posso porque dou mais espaço para o Dudu, Keno, Willian, Borja... São muitos jogadores decisivos. Temos nosso sistema defensivo, mas sem marcação especial pela qualidade do Palmeiras. Temos que ter a mesma atenção com todos", avaliou.

Sem dizer se Gabriel Barbosa, o Gabigol, será titular ou, ao menos, entrará no decorrer do jogo, Jair comentou sobre a rivalidade entre os dois times, que foi aflorada nos últimos anos em razão das provocações e também das disputas recentes por títulos que os clubes travaram. Ele vê as brincadeiras e provocação de Lucas Lima como um combustível para a equipe santista buscar a vitória.

"Não vejo problema (em ter provocação), sinceramente. Desde que não falte respeito, acho super natural. É a característica do Lucas Lima fazer essas brincadeiras. Braz deu uma declaração e não quer que ele ganhe. É algo a mais. Sei que meus jogadores vão dar algo a mais para não escutar gracinha do Lucas", comentou. "A tendência é que seja um grande clássico, competitivo e equilibrado", previu.