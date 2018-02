Jair relaciona Gabriel e indica reestreia do atacante pelo Santos em Araraquara

A reestreia de Gabriel Barbosa, o Gabigol, pelo Santos deverá ser no próximo sábado, em Araraquara, diante da Ferroviária. Foi o que indicou nesta quinta-feira o técnico Jair Ventura ao confirmar que o atacante será relacionado para o compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. "Gabigol vai ser relacionado", afirmou, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Jair evitou dar maiores detalhes sobre como pretende aproveitar Gabriel nesse primeiro compromisso, mas a confirmação da presença da ida do atacante para Araraquara é importante, pois o treinador não divulga a lista de relacionados para os compromissos do Santos.

O treinador também não revelou qual será o posicionamento de Gabriel - como ponta ou centroavante -, mas exaltou a polivalência do atacante. "Nas duas posições ou em até mais funções. Ele é versátil, um jogador importante para a vida do treinador. Podemos mudar o sistema sem mudar as peças, principalmente quando temos substituições por ordem médica como nos últimos jogos", disse.

Gabriel foi contratado pelo Santos por empréstimo de um ano, cedido pela Inter de Milão, tendo sido apresentado em 29 de janeiro. Desde então, ele vinha treinando e chegou a disputar dois jogos-treino para minimizar a falta de ritmo, após ser pouco utilizado no time italiano e também no Benfica, onde viveu a sua última experiência no futebol europeu.

Havia a expectativa até de que Gabriel estreasse no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, o que acabou não acontecendo. Agora, porém, ele será aproveitado diante da Ferroviária, ainda mais que o setor ofensivo estará desfalcado, pois o colombiano Copete cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel é o favorito para ficar com a vaga, mas Jair também pode optar pela utilização de Rodrygo.

Se a presença de Gabriel é certa, Jair evitou confirmar se vai relacionar o zagueiro Gustavo Henrique e o meia-atacante Vitor Bueno, em fase final de recuperação de graves lesões. "Estou bonzinho, mas nem tanto. Vamos pouco a pouco. Não podemos dar tudo de uma vez só", brincou.

De qualquer forma, o Santos estará cheio de desfalques para o duelo com a Ferroviária. Copete e o volante Alison estão suspensos, o lateral Victor Ferraz se recupera de luxação no ombro, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda tem um edema na coxa e o atacante Bruno Henrique segue com problema na retina. Além disso, os reservas Luís Felipe, Cleber e Yuri estão lesionados.

Assim, a tendência é de que o Santos entre em campo para enfrentar a Ferroviária com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Robson Bambu, David Braz e Caju; Matheus Jesus e Renato; Eduardo Sasha, Vecchio e Arthur Gomes; Gabriel.