Jair Rosa Pinto pede para Zagallo parar Na festa pelos 53 anos de inauguração do estádio do Maracanã, hoje, vários ídolos do futebol brasileiro voltaram ao local para perpetuar a marca de seus pés no ?Hall da Fama? e receber homenagens, como uma carteira de ?livre-trânsito?. Dentre os ilustres, estava o ex-meia palmeirense Jair Rosa Pinto que, sem cerimônias, pediu a aposentadoria para o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, e ainda condenou a participação da equipe na Copa das Confederações, com início quarta-feira, na França. ?Está na hora de aposentar o Zagallo. Por que ele ainda está lá? Não aposentaram o Lídio (Toledo, ex-médico da seleção)??, disse Jair Rosa Pinto, o Jajá Barra Mansa, lembrando que o treinador já foi campeão do mundo quatro vezes e deveria dar chance para ?alguém mais novo?. ?Tem uns dez nomes que poderiam fazer a função desempenhada por ele, que não serve para nada.? Jajá Barra Mansa, de 72 anos, ainda cobrou uma maior reformulação na seleção. E sobre a Copa das Confederações foi incisivo: ?com aquele time que está lá era preferível não ir?. O ex-meia palmeirense foi um dos integrantes do time que conquistou as "Cinco Coroas" (os cinco títulos obtidos pelo Alviverde entre 1950/51: Taça Cidade de São Paulo e Campeonato Paulista, ambos em 50, Torneio Rio-São Paulo, novamente Taça Cidade de São Paulo e a Copa Rio), e esteve no Maracanã para receber sua carteira de livre-trânsito no local. Ele já havia deixado a marca de seus pés no ?Hall da Fama?, na festa pelos 50 anos do estádio. Um dos mais empolgados com as homenagens era o ex-zagueiro Brito, com passagens pelo Corinthians, Vasco e Flamengo. Na Copa do Mundo de 1970, no México, foi considerado o atleta com mais ?pulmão e vigor? da competição. Além dele, o meia Adílio, ex-Flamengo, e o zagueiro Edinho, ex-Fluminense, também entraram para o ?Hall da Fama?. Ex-árbitros como Armando Marques, Arnaldo César Coelho e José Roberto Wright receberam uma placa por suas atuações no Maracanã.