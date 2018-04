Jair Ventura celebra recuperação do Botafogo e vê elenco maduro

O técnico Jair Ventura celebrou o poder de reação exibido pelo Botafogo ao superar o Bahia por 2 a 1, no último domingo, na Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando para trás a decepção pela queda nas semifinais da Copa do Brasil para o rival Flamengo na quarta-feira passada.

"É a importância da próxima jogada, não só no futebol, mas em todos os aspectos da vida. Se você se congelar em uma situação que já passou, você acaba deixando a desejar no presente e futuro. O passado é imutável. Já fomos desclassificados da Copa do Brasil. Doeu. Mas o futebol é bom que te dá uma segunda chance. Essa chance foi hoje (domingo). Fizemos o nosso melhor", disse.

Assim, Jair Ventura destacou que o triunfo sobre o Bahia foi uma demonstração de maturidade do elenco do Botafogo. Além disso, o treinador elogiou a atuação do time carioca, ainda que o gol da vitória só tenha sido marcado nos acréscimos do segundo tempo.

"Vejo uma equipe super madura, uma performance muito boa, esquecendo o resultado. Vai falar: 'Ah, mas o Botafogo fez o gol no final'. Tudo bem, mas nós tínhamos o controle total da partida. Mais de 60% de posse de bola. Isso foi muito importante, não só vencer, mas também performar", afirmou.

O triunfo sobre o Bahia deixou o Botafogo com 31 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão, colado na zona de classificação para a Libertadores, o que foi exaltado por Jair Ventura, que só exibiu preocupação com a situação de Carli, Marcos Vinícius e Victor Luis, todos substituídos por lesão.

"Por esse voo maior no Brasileiro, G6, é uma situação boa. O ruim é perder três jogadores por lesão. Os 10 dias que virão poderiam ser de preparação para a equipe, mas perdemos 3 peças. É complicado. fico feliz pela volta ao G6, mas triste por lesões. O Botafogo mostrou a força do seu grupo para conseguir essa bela vitória", comentou.

Com a pausa no Brasileirão, o Botafogo só voltará a jogar em 10 de setembro, quando vai receber o Flamengo, no Engenhão, pela 23ª rodada.