Jair Ventura esconde time para 'decisão' contra a Ponte Preta

Se quiser se manter à frente dos rivais na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo precisa vencer a Ponte Preta, neste sábado, às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. A partida será a última do time carioca em casa pelo Campeonato Brasileiro e antecede o que pode vir a ser um confronto direto contra o Grêmio, na última rodada.

"Estamos muito focados e queremos muito. Olhamos nos olhos deles o foco e a importância dessa partida. O Botafogo é uma grande equipe e sabemos que temos que estar brigando sempre. Todos os jogadores sabem da importância, eu sei dessa importância e estamos muito focados mesmo para essa partida", garantiu o técnico Jair Ventura.

O Botafogo vem de quatro partidas sem vitória e, para conseguir a recuperação, o elenco passou quatro dias trancafiado em Várzea das Moças, na região de Niterói. Jair fechou os treinamentos à imprensa e, nesta sexta-feira, questionado sobre suas escolhas, reforçou que quer segredo.

"Fecho o treino para vocês (jornalistas) a semana toda e agora abro aqui (na coletiva)? Não seria coerente. Falamos no futebol que quando mudamos alguma coisa é magnífico, quando dá errado é professor pardal", comentou o treinador, que não conta com Carli, Leandrinho, Emerson Silva e Fernandes, todos suspensos.

A principal dúvida, porém, é o substituto do lateral-direito Alemão, que sofreu uma torção no tornozelo direito. A primeira opção seria Marcinho, da base. O Marcinho é um bom jogador, tem um cruzamento muito bom", admitiu Jair. "Ele é um dos jovens que está aqui faz tempo, tem uma base, e conheço bem. Se jogar não será problema", avaliou.

Jair, porém, também reconheceu que pode improvisar um lateral-esquerdo na direita, o que levaria para lá Diogo Barbosa ou Victor Luis. "Tem a possibilidade de tudo. Podemos ter surpresas", adiantou.

Assim, o Botafogo deve jogar com: Sidão; Marcinho (Victor Luís), Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa (Victor Luís); Airton, Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Pimpão.