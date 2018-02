Jair Ventura exalta Gabriel após clássico: 'Salva a vida do treinador'

O técnico Jair Ventura não economizou nos elogios para o atacante Gabriel Barbosa, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no clássico deste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. "O Gabigol é um jogador diferenciado. Todo treinador do mundo quer um jogador diferente. Ele acaba salvando a vida do treinador."

O atacante chegou ao terceiro gol em três jogos no seu retorno ao Santos. Ele já fez mais gols do que nos quase dois anos na Europa, onde acumulou fracassos na Inter de Milão e Benfica. Lá foram dois gols em 15 jogos - quatro em Portugal e 11 na Itália.

Gabriel retribuiu os elogios do treinador. "Ele é um treinador que salva jogador. A gente entra em campo sabendo o que fazer, fica mais fácil assim. Ele é especial, tenho aprendido bastante, é um cara estudioso. Creio que essa união vai dar muito certo."

Ele também aproveitou para agradecer a ajuda recebida pelos companheiros. "O time está muito bem na marcação, conseguimos montar um bom bloqueio e com isso saímos fortes para o ataque", disse.

Gabriel só pede uma aproximação maior dos companheiros de ataque. Isso pode ocorrer quando Bruno Henrique, que sofre com lesão no olho direito, retornar ao time, o que deverá acontecer em breve no Santos.