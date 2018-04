Jair Ventura exalta Santos 'copeiro', mas admite dificuldades na Argentina

O técnico Jair Ventura exaltou a postura "copeira" do Santos na Copa Libertadores, após a vitória sobre o Estudiantes por 1 a 0, na noite desta quinta-feira. Mas não deixou de lamentar as dificuldades enfrentadas pela equipe na cidade argentina de Quilmes, principalmente no segundo tempo.

"Foi um jogo muito difícil. Joguei aqui ano passado. Foi bem complicado e acho que o Santos foi 'copeiro' hoje [quinta]. O time foi competitivo, lutou, soube jogar", comentou o treinador. "Assumimos a liderança do nosso grupo, mas a nossa lição é que fomos copeiro. Nada impede que o Santos seja um time jovem, mas que jogue competindo."

O técnico não escondeu o alívio pela segunda vitória seguida da equipe na Libertadores, depois da derrota para o Real Garcilaso logo na estreia. "É a nossa segunda vitória consecutiva. É importante. Estamos sendo cobrados pelos resultado, mas agora com essas duas vitórias, aumentamos nosso porcentual [de aproveitamento]."

Jair, contudo, não deixou de reconhecer as limitações do Santos na saída de bola. No primeiro tempo, o time conseguiu marcar o único gol da partida em lance de contra-ataque de Eduardo Sasha. Arthur Gomes anotou o gol em posição de impedimento. No segundo tempo, porém, o time brasileiro foi engolido pela pressão do Estudiantes. E só não cedeu o empate ou até levou a virada graças às defesas milagrosas do goleiro Vanderlei.

"Tivemos dificuldades em fazer nosso jogo apoiado na saída de bola. O Otero e o Melano marcam muito forte esta saída. Foi uma estratégia dentro da partida. Não jogamos em uma nota só, tentamos nos adaptar. Esta versatilidade é importante. Agradecer os jogadores pela entrega, saíram exaustos do jogo", disse o treinador.

Com o resultado, o Santos chegou aos seis pontos e subiu para o primeiro lugar do Grupo F, desbancando o próprio Estudiantes. Os argentinos somam quatro e agora figuram na segunda posição. O Real Garcilaso, do Peru, tem a mesma pontuação, mas ocupa o terceiro posto. E o Nacional, do Uruguai, tem apenas um, na quarta e última colocação da chave.

O time brasileiro volta a campo pela competição no dia 24 deste mês para rever o Estudiantes, desta vez como mandante da partida.