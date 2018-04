Jair Ventura fecha treino do Botafogo e sugere reservas contra a Ponte

Em seu primeiro trabalho tático desde o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura fez mistério nesta sexta-feira ao fechar o treino do Botafogo. Mas sugeriu que deve mandar a campo os reservas para o duelo contra a Ponte Preta, no domingo, em Campinas, pelo Brasileirão.

Os jogadores que foram titulares no empate sem gols com o Flamengo, na quarta, pela Copa do Brasil, fizeram trabalho rápido no gramado do campo anexo do Engenhão nesta sexta, após trabalho regenerativo. Depois disso, somente os reservas ganharam a atenção do treinador. A ideia é poupar os titulares para o jogo da volta contra o rival rubro-negro na próxima quarta, no Maracanã.

Para o fim de semana, Jair Ventura deve contar somente com três titulares: o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Carli e o atacante Rodrigo Pimpão. Os dois últimos se tornaram opção na equipe porque vão cumprir suspensão no segundo jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Existe a possibilidade ainda de Gatito poderá ficar no banco de reservas para dar lugar a Jefferson, que vem buscando ritmo de jogo desde seu retorno aos gramados.

Desta forma, o Botafogo deve entrar em campo no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, escalado com Gatito Fernández (Jefferson); Arnaldo, Carli, Emerson Silva e Gilson; Dudu, Leandrinho, Marcos Vinícius e Valência; Pimpão e Brenner.