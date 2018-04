Jair Ventura festeja fim do jejum de vitórias do Botafogo no Brasileirão

O técnico Jair Ventura celebrou o fim do jejum de cinco jogos sem vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Após o time superar o Grêmio por 1 a 0, no Engenhão, na noite de domingo, pela 20ª rodada, o treinador destacou que esse triunfo teve ainda mais peso por ter sido conquistado sem a força máxima, pois quase todos os titulares foram poupados.

"É importante voltar a vencer, estava nos incomodando e preocupando. Estávamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Melhor ter um sinal de alerta do que correr atrás. Vencer é como um parto no Campeonato Brasileiro, muito difícil, tem que comemorar pela dificuldade. Não tínhamos vencido ainda com time alternativo, contra o Cruzeiro quase, hoje foi muito importante para afastar da zona", disse.

O triunfo marcou um dia especial para Jair Ventura, que completou um ano à frente do Botafogo no último domingo e foi homenageado pela diretoria. E ele ressaltou que mesmo com apenas três titulares - Gatito Fernández, Matheus Fernandes e Bruno Silva - o time manteve o padrão de jogo, ainda que tenha levado alguns sustos durante a partida.

"Pode perder entrosamento, mas não organização. O que pesa mais não é qualidade, mas sim o entrosamento. Com decorrer de jogos e treinos pega as características. Fizeram jogo organizado, muita entrega e conseguimos a vitória. Começamos bem, caímos, segundo tempo ficou aberto. Tínhamos vantagem, tivemos mais chances. Mas o que vale é voltar a vencer depois de cinco jogos", comentou.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 28 pontos, em oitavo lugar no Brasileirão. Agora o time volta de vez as suas atenções para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, no Engenhão, diante do Flamengo.

"Vai começar agora. Não posso entrar em jogo com Grêmio pensando no Flamengo. Quando sair daqui, vou lá dar parabéns para o meu pai, descansar e pensar no próximo jogo", afirmou.