Jair Ventura revela que está próximo de renovar contrato com o Botafogo

Um dos treinadores com o trabalho mais elogiado no Campeonato Brasileiro, Jair Ventura afirmou nesta terça-feira que está próximo de renovar o contrato para seguir no Botafogo em 2017. O técnico concedeu entrevista coletiva em General Severiano após comandar treino fechado.

"O Cacá (Antônio Carlos Azeredo, vice-presidente de futebol do Botafogo) já me procurou, e a minha permanência está bem encaminhada. Fico feliz por ter sido valorizado por esse clube, que me abriu as portas. Não tem como o Botafogo não ser a minha prioridade", comentou o técnico, que assumiu o comando do time de General Severiano após a saída de Ricardo Gomes.

Filho do ídolo botafoguense Jairzinho, Ventura busca levar o Botafogo à Copa Libertadores de 2017. Com a ascensão que teve sob seu comando, o time ocupa atualmente a quinta posição no Brasileirão, com 55 pontos, cinco a mais que o Corinthians, primeiro clube fora da zona de classificação ao torneio continental.

De olho na vaga, o Botafogo tem pela frente o jogo diante da Chapecoense, às 19h30 de quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. Para a partida, o treinador pede muita atenção para evitar um tropeço, como foi a derrota para o virtual rebaixado América-MG.

"É uma situação parecida com aquela do jogo contra o América-MG. O time já não tem tantas ambições no torneio, a Chapecoense não tem mais riscos de cair, e por isso entra relaxada, mas é um time muito competitivo", disse o técnico.