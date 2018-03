Jair Ventura valoriza 'pequena vantagem' do Botafogo na Libertadores

A vitória por 2 a 1 sobre o Colo Colo, no Engenhão, deixou o Botafogo em vantagem na série válida pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, mas frustrou em parte o seu torcedor, principalmente pelo gol sofrido após o time abrir 2 a 0. O técnico Jair Ventura, porém, tratou de valorizar a vantagem mínima obtida na noite de quarta-feira e reconheceu que o aspecto físico pesou na atuação da equipe carioca.

"Nenhum resultado que acontecesse deixaria a situação definida. Lógico que sempre queremos um resultado melhor, mas é sempre bom ter vantagem. Foi um grande jogo, mas com uma pequena vantagem. Fizemos o nosso melhor, um bom primeiro tempo, só que sentimos a parte física no segundo", disse.

Jair Ventura exibiu preocupação com a lesão sofrida por Airton. O volante precisou ser substituído no intervalo do duelo com o Colo Colo por causa de uma contusão no cotovelo direito. Exames determinarão a extensão do problema com o jogador botafoguense.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso acaba com o treinador. Ficou clara a situação do porque não usar todos os titulares no Carioca. O Airton caiu e está com suspeita de fratura em uma bola boba", disse o técnico do Botafogo. "Ele é um jogador muito habilidoso e técnico. Vai fazer falta. A gente espera que não seja nada grave e possa estar conosco no jogo da volta", acrescentou.

Principal surpresa da escalação do Botafogo, o zagueiro Marcelo, que disputou apenas o seu quarto jogo entre os profissionais, ganhou elogios de Jair Ventura. "O Marcelo já estava na portinha. Ele trabalha para caramba. Tem personalidade, é rápido, viril e casou com o Emerson. Temos que ter paciência, é um menino. Ele veio me agradecer pela oportunidade depois do jogo, mas eu que o agradeci", comentou.

O Botafogo volta a jogar no próximo sábado contra o Macaé, no Engenhão, mas o foco do time está mesmo no duelo no Chile com o Colo Colo, na quarta-feira, tanto que Jair adiantou a decisão de poupar os titulares no fim de semana.

"Não posso correr riscos. Temos mais uma decisão no Chile. Dois meninos que jogaram contra o Nova Iguaçu foram titulares hoje. Escalo sempre pelo mérito, independentemente da idade e do salário", comentou.