Jairo Campos promete adaptação rápida ao Atlético-MG

"Consegui títulos importantes na LDU, agora, tenho a oportunidade de jogar aqui no Atlético e, junto com todos os companheiros, vou lutar por um só objetivo que é ser campeão com o Atlético. Pude conhecer todos os companheiros e a primeira impressão foi muito boa, fui muito bem acolhido. Creio que terei uma adaptação rápida", afirmou.

Jairo Campos revelou que Guerrón, do rival Cruzeiro, deu detalhes sobre Belo Horizonte e até elogiou a torcida do Atlético-MG. "Justamente quando eu vinha do Equador para Belo Horizonte, o Guerrón estava no mesmo voo. Viajamos juntos para cá e conversamos um pouco sobre como são as coisas aqui. Ele falou da torcida do Atlético, que é impressionante, e tudo isso é motivador para mim", disse.