Jairo Leal comanda até segunda ordem Enquanto a diretoria não define a contratação do novo técnico, coube ao auxiliar Jairo Leal a missão de comandar os treinamentos do time principal do Corinthians durante a semana. E, dependendo do que acontecer, até na partida de domingo, contra o Vitória, em Salvador. Na verdade, Leal ainda não faz idéia de quanto tempo ficará à frente da equipe. ?A diretoria me orientou a tocar o trabalho nesse período de indefinição?, afirmou em entrevista no Parque São Jorge. Leia mais no O Estado de S. Paulo