Jairo Leal põe Corinthians na defesa Antes mesmo de Júnior assumir o Corinthians, o auxiliar-técnico Jairo Leal já decidiu que o time jogará defensivamente contra o Vitória, domingo, em Salvador. O interino entende também que num momento de fragilidade da equipe a melhor saída é a utilização dos jogadores mais experientes nas próximas partidas. A idéia é preservar os garotos, que sentiram demais os reflexos da última derrota - a humilhante goleada para o Juventude, por 6 a 1, domingo passado, em Caxias do Sul. Para evitar outro vexame, Jairo Leal testou uma formação mais defensiva no coletivo desta quarta-feira, no Parque São Jorge. O time titular treinou com cinco jogadores no meio-de-campo: André Luiz, Fabinho, Fabrício, Robert e Jamelli, deixando apenas Gil no ataque.