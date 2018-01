Jairzinho é o novo técnico do Gabão O ex-jogador Jairzinho é o novo técnico do Gabão, informou neste sábado a federação de futebol local. O ?Furacão da Copa de 70?, famoso por seus gols e arrancadas fulminantes, deve estrear no comando da equipe africana contra a seleção de Burundi, no dia 16 de novembro, em jogo válido pelas eliminatórias ao Mundial de 2006. O brasileiro chega para ocupar o cargo do belga Michel de Wolf, demissionário depois de perder a chance de ir à fase final da Copa da África de Nações.