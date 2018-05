Jairzinho se destaca na Copa de 1970 em jogo histórico de Gordon Banks

Era só um jogo da fase de grupos, mas o tempo provou o quanto o encontro em Guadalajara teria um significado histórico pesado. A então atual campeã, Inglaterra, enfrentaria o futuro dono do posto, o Brasil, em uma partida marcada pela maior defesa da história das Copas.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o destaque da partida, Jairzinho, cruzou e Pelé cabeceou firme, no canto. O goleiro Banks saltou e com um tapa de baixo para cima, jogou a bola para escanteio. O lance ficou marcado para a história, assim como o jogo, que foi a batalha mais difícil da seleção brasileira na campanha do título.

Persistente, Jairzinho continuou empenhado em furar a resistência inglesa e conseguiu. Em um chute forte, já no segundo tempo, o atacante brasileiro definiu o confronto, que foi um dos mais equilibrados e emocionantes daquele Mundial.

CAMPANHA DO CAMPEÃO

Primeira fase

Brasil 4x1 Checoslováquia - 3/6 - Guadalajara

Brasil 1x0 Inglaterra - 7/6 - Guadalajara

Brasil 3x2 Romênia - 10/6 - Guadalajara

Quartas de final

Brasil 4x2 Peru - 14/6 - Guadalajara

Semifinal

Brasil 3x1 Uruguai - 17/6 - Guadalajara

Final

Brasil 4x1 Itália - 21/6 - Cidade do México