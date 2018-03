Jajá não acerta com a Portuguesa O atacante Jajá, que havia sido anunciado segunda-feira como nova contratação da Lusa, não acertou os salários e o tempo de contrato com a diretoria e não reforçará mais a equipe. O atleta queria assinar compromisso por seis meses, enquanto que os dirigentes ofereceram apenas três meses de contrato. Já o meia Sérgio Manoel, de 31 anos, deverá fazer sua estréia na Portuguesa nesta sexta-feira, contra o Paulista, no Canindé. O jogador, que atuou pelo América do Rio no primeiro semestre, treinou normalmente hoje, mas confessou sua falta de ritmo e ainda aguarda a regularização de sua documentação. "Não atuo há dois meses, mas quero colaborar com a equipe. Sei que não suportarei os 90 minutos, mas pelo menos em parte do jogo quero estar em campo", disse. Depois de defender o América, Sérgio Manoel jogou algumas partidas pela seleção carioca, mas vinha treinando apenas fisicamente. "A falta do contato com a bola é o que mais faz falta. Mesmo com o campeonato em andamento, é preciso vencer essas dificuldades, com superação." O técnico Luís Carlos Martins ainda não confirmou a utilização do jogador, principalmente porque aguarda a regularização da documentação. "Se estiver com a parte burocrática em dia, vou conversar com ele para saber de suas reais condições. É um atleta muito experiente, que poderá nos ajudar bastante na competição", afirmou. O treinador define a escalação da equipe no treinamento coletivo desta quarta-feira, no Canindé. O lateral-esquerdo Júlio será o substituto de Cláudio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se Sérgio Manoel for escalado, o volante Lello pode perder o lugar no time.