Jalapa: o pior futebol do mundo Na estréia, derrota por 4 a 1. No segundo jogo, por 17 a 0. No terceiro, a sova foi maior, 19 a 0. Essa foi a campanha do Deportivo Jalapa, campeão da Nicarágua, na fase de classificação da Copa dos Campeões da Concacaf, realizada em El Salvador. Total: 40 a 1. O ?invejável? currículo tornou o ?Real Madrid às avessas? conhecido internacionalmente. Como o pior time do mundo. Leia mais no Estadão