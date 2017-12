Jalesense abre vantagem no Paulista da B2 O Jalesense abriu vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer, fora de casa, o Joseense, por 2 a 1, em São José dos Campos, neste domingo. O líder, agora, tem 13 pontos, quatro na frente do vice-líder, o Grêmio Barueri que venceu, em Capão Bonito, o Elosport, por 2 a 0. Depois de dois turnos nesta segunda fase, campeão e vice vão garantir o acesso para a Série B1 em 2004. No sábado, no clássico das estâncias, o Serra Negra venceu o Águas de Lindóia, por 2 a 0. Em Pirassununga, o Pirassunguense apenas empatou com o Itararé, em 1 a 1. Resultados: Serra Negra 2 x 0 Águas de Lindóia, Elosport 0 x 2 Barueri, Joseeense 1 x 2 Jalesense e Pirassunguense 1 x 1 Itararé. Classificação: 1) Jalesense 13 pontos; 2) Barueri 9; 3) Elosport 8; 4) Pirassununguense 7; 5) Águas de Lindóia 6; 6) Serra Negra 5; 7) Itararé 3; 8) Joseense 2.