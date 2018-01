Jalesense antecipa acesso ao Paulista B1 Com uma rodada de antecedência, o Jalesense garantiu o acesso para o Campeonato Paulista da Série B1 em 2004, ao golear o Itararé, por 3 a 0, neste sábado à tarde, em Jales. Líder com 27 pontos, o Jalesense também ficou bem perto do título da temporada na Série B2. Só precisa de um empate na última rodada quando enfrenta fora de casa o Águas de Lindóia. A expectativa agora é pela oficialização, por parte da Federação Paulista, da união das Séries B1, B2 e B3 que, em 2004, competição que seria regionalizada. Independente disso, o Jalesense entrou disposto a vencer. Abriu o placar com Oscar aos 31 minutos do primeiro tempo. Flavinho aos 33 e Fábio aos 44 minutos do segundo tempo completaram o placar. O Itararé, melhor time da primeira fase, continua com 15 pontos em quarto lugar. Confira os jogos de domingo: 15 horas - Joseense x Grêmio Barueri; Pirassununguense x Águas de Lindóia; 16 horas - Serra Negra x Elosport. Classificação: 1) Jalesense 27; 2) Águas de Lindóia 22; 3) Grêmio Barueri 21; 4) Itararé 15; 5) Elosport 14; 6) Joseense 13; 7) Pirassununguense 11; 8) Serra Negra 10.