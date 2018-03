Jalesense assume vice-liderança na B2 O empate por 2 a 2, neste sábado, com o Pirassununguense em casa não foi o resultado que o Jalesense esperava, mas foi suficiente para assumir a vice-liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, com 20 pontos. Pelo menos por algumas horas, uma vez que o Serra Negra, com 19 pontos, enfrenta o combalido Radium às 20 horas deste sábado. Ainda pela B2 o Joseense teve que suar a camisa para vencer o Guarujá, pior time do campeonato, por 1 a 0. Com o resultado, o time de São José dos Campos chegou aos 14 pontos e volta à briga pela classificação à próxima fase. O time praiano já não tem mais chances de classificação e está cada vez mais perto do rebaixamento à Série B3 em 2004.