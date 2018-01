Jalesense defende liderança da Série B2 Dois jogos abrem a sétima rodada da fase do Campeonato Paulista da Série B2 às 15 horas deste sábado. O Jalesense, líder, com 13 pontos, recebe o Águas de Lindóia, que será comandado pelo supervisor de futebol Edson Cunha, uma vez que o técnico Éder Taques pediu demissão durante a semana. Os donos da casa, que vêm de uma derrota de 4 a 0 para o Itararé na última rodada, precisam apenas do empate para se manter na ponta da tabela. Quem está incomodando o time de Jales é o Grêmio Barueri. Em terceiro lugar, com dez pontos, uma vitória sobre o Serra Negra fora de casa neste sábado e um tropeço do líder pode lhe render o primeiro lugar provisório da competição. Na última rodada o Grêmio empatou em 1 a 1 jogando em casa contra o Joseense. O time do Circuito das Águas, que vem de derrota para o Elosport por 2 a 1, quer a vitória para ainda continuar acreditando no acesso à Série B1 de 2004. Confira a 7ª rodada: Sábado - 15:00 - Jalesense x Águas de Lindóia; Serra Negra x Grêmio Barueri; Domingo - 11:00 - Joseense x Itararé; 15:00 - Pirassununguense x Elosport. Classificação: 1) Jalesense 13; 2) Elosport 11; 3) Grêmio Barueri 10; 4) Águas de Lindóia 9; 5) Pirassununguense 7; 6) Itararé 6; 7) Serra Negra 5; 8) Joseense 3.