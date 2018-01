Jalesense e Águas vencem no Paulista B2 Nos primeiros lugares do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, Jalesense e Águas de Lindóia comprovaram, neste sábado, que realmente vão brigar pelo título da temporada. Os times atuaram em casa e golearam seus adversários. O time de Jales, líder com 20 pontos, arrasou o Serra Negra, por 6 a 1, enquanto o Águas, vice-líder com 19 pontos, goleou o Elosport, por 4 a 1. A 10ª rodada será completada neste domingo, às 15 horas, com dois jogos: Joseense x Pirassununguense e Itararé x Grêmio Barueri. Classificação: 1) Jalesense 20; 2) Águas de Lindóia 19; 3) Grêmio Barueri 14; 4) Elosport e Pirassununguense 11; 6) Itararé 10; 7) Joseense e Serra Negra 9.