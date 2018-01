Jalesense é campeão da Série B2 O Jalesense conquistou o título paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão estadual, ao empatar sem gols com o Águas de Lindóia, no campo do adversário, neste domingo. O time de Jales chegou aos 28 pontos, um a mais que o Grêmio Barueri, que venceu em casa o Serra Negra, por 3 a 0. Na realidade, a última rodada da segunda fase definiu mesmo campeão e vice, uma vez que todos os 16 clubes participantes vão disputar na próxima temporada uma competição que englobará todos times das Séries B1, B2 e B3. O Águas de Lindóia deixou escapar o título em casa ao empatar sem gols com o Jalesense. Os dois brigavam diretamente pelo título da temporada. O Barueri fez sua parte ao vencer em casa para confirmar o esperado vice-campeonato. Os outros dois jogos deste domingo serviram apenas para cumprir tabela. Em casa, o Itararé goleou o Joseense por 5 a 2, enquanto Elosport e Pirassununguense empataram por 1 a 1 em Capãao Bonito. Classificação final: 1) Jalesense - 28 pontos; 2) Grêmio Barueri - 27; 3) Águas de Lindóia - 26; 4) Elosport - 18; 5) Itararé - 18; 6) Joseense - 13; 7) Pirassununguense - 12; 8) Serra Negra - 10.