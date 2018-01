Jalesense joga pela vaga na Série B2 A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, começa neste sábado, com apenas um jogo às 15 horas. Em campo estará o líder Jalesense, que pode garantir com uma rodada de antecipação o seu acesso à Série B1 em 2004, contra o Itararé. Para garantir a classificação antecipada, o time de Jales precisa vencer o Itararé e torcer para que Águas de Lindóia ou Grêmio Barueri não vençam seus jogos contra Pirassununguense e Joseense, respectivamente. Apesar da luta pelo acesso, toda a briga pode ser em vão. A Federação Paulista de Futebol anunciou que pode unir as Séries B1, B2 e B3 em uma única competição no próximo ano. Confira todos o jogos da 13ª rodada: Sábado - Jalesense x Itararé; Domingo - Joseense x Grêmio Barueri, Pirassununguense x Águas de Lindóia e Serra Negra x Elosport.