Jalesense mantém liderança do Paulista B2 O Jalesense manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer fora de casa o Pirassunuguense, por 2 a 1, neste domingo. O time de Jales, agora, soma 22 pontos, três a mais do que o vice-líder, o Águas de Lindóia (19), que perdeu para o terceiro colocado, o Grêmio Barueri (18), por 1 a 0, em Barueri. Apenas cumprindo tabela, em Capão Bonito, o Elosport venceu o Joseeense, por 1 a 0. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série B1 na próxima temporada. Confira os resultados da 11ª rodada: Serra Negra 0 X 0 Itararé, Elosport 1 x 0 Joseense; Grêmio Barueri 1 x 0 Águas de Lindóia e Pirassununguense 1 x 2 Jalesense. Classificação: 1) Jalesense 23 pontos; 2) Águas de Lindóia 19; 3) Grêmio Barueri 18; 4) Elosport 14; 5) Joseense 14; 6) Itararé 12; 7) Pirassununguense 11; 8) Serra Negra 10 pontos.