Jalesense mantém ponta do Paulista da B2 A oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, deixou o líder Jalesense (16 pontos) com três pontos de vantagem sobre os dois vice-líderes, Águas de Lindóia e Grêmio Barueri, que estiveram e campo neste domingo à tarde. O Águas de Lindóia empatou fora de casa, por 1 a 1, com o Itararé. O Grêmio Barueri venceu o Pirassununguense, por 1 a 0, em Pirassununga. Pela manhã, no Vale do Paraíba, o Joseense venceu o Serra Negra por 2 a 0. Confira os resultados: Joseense 2 x 0 Serra Negra; Itararé 1 x 1 Águas de Lindóia; Pirassununguense 0 x 1 Grêmio Barueri e Jalesense 2 x 1 Elosport. Classificação: 1)Jalesense 16 pontos; 2) Grêmio Barueri e Águas de Lindóia 13; 4) Elosport 11; 5) Pirassununguense 10; 6) Joseense 9; 7) Serra Negra 8; 8) Itararé 7 pontos.