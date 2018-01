Jalesense pode garantir acesso à B1 Faltando apenas três rodadas para o final do Campeonato Paulista da Série B2, o Jalesense pode conquistar o acesso à Série B1 neste fim de semana. Para isso, precisa vencer o Joseense, de São José dos Campos, neste sábado, às 15 horas, em Jales, e torcer por um empate do Grêmio Barueri contra o Elosport no domingo. O Jalesense está com 23 pontos ganhos, contra 18 do Grêmio Barueri, que é o terceiro colocado. A segunda posição é do Águas de Lindóia, com 19 pontos. Estão em jogo duas vagas para a Série B1.