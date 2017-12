Jalesense se isola na liderança da B2 O Jalesense se isolou na liderança do Campeonato Paulista da Série B2 ao vencer, em casa, por 3 a 1, o Pirassununguense, neste sábado à tarde. O time ainda foi beneficiado pela derrota do Grêmio Barueri para o Águas de Lindóia, por 1 a 0. Estes dois resultados deixaram o Jalesense com nove pontos, enquanto o Barueri permanece com seis, ao lado do Pirassununguense e do próprio Águas que chegou conseguiu sua primeira vitória na segunda fase da competição. A rodada será completada domingo com mais dois jogos. Às 11 horas jogam Joseense x Elosport; às 15 horas se enfrentam Itararé x Serra Negra. Classificação: 1) Jalesense 10; 2) Grêmio Barueri, Pirassununguense e Águas de Lindóia 6; 5) Elosport 5; 6) Joseense 2; 7) Serra Negra e Itararé 1.