Jalesense segue líder da Série B2 O Jalesense manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, ao empatar com o Grêmio Barueri por 1 a 1, neste domingo. Assim, passou a ter 17 pontos, seguido de perto pelo Águas de Lindóia, que tem 16. No outro jogo de domingo, o Itararé venceu o Elosport por 1 a 0, em Capão Bonito. Os números comprovam o forte equilíbrio que existe após a realização da 9ª rodada da segunda fase. Faltam mais cinco rodadas para definir campeão e vice que vão garantir o acesso à Série B1 em 2004. Resultados da rodada: Serra Negra 2 x 2 Pirassununguense, Águas de Lindóia 3 x 0 Joseense, Elosport 0 x 1 Itararé e Grêmio Barueri 1 x 1 Jalesense. Classificação: 1) Jalesense - 17 pontos; 2) Águas de Lindóia - 16; 3 ) Grêmio Barueri - 14; 4) Elosport e Pirassununguense - 11; 6) Itararé - 10; 7) Joseense e Serra Negra - 9.