Jalesense só empata no Paulista B-2 O líder do Campeonato Paulista da Série B-2, quinta divisão, o Jalesense foi surpreendido em casa, neste sábado à tarde, pelo Joseense, que arrancou o empate de 1 a 1. Apesar do tropeço, o time de Jales lidera a segunda fase, com 24 pontos, dois a mais que o Águas de Lindóia, que sexta-feira abriu a rodada com um goleada sobre o Serra Negra, por 6 a 0. Na verdade, o Jalesense desta vez teve muita sorte. O time saiu atrás aos 17 minutos do segundo tempo, quando Denílson abriu o placar para o time de São José dos Campos. O empate aconteceu aos 45 minutos, com Digão. Como além dos jogos de domingo só faltam mais duas rodadas para o término da segunda fase, a vitória deixaria o time de Jales bem perto do título e de uma das duas vagas para o acesso à Série B1, quarta divisão, em 2004. No domingo, além de Grêmio Barueri (18) e Elosport (14), o Itararé (12), que terminou a primeira fase em primeiro lugar, apenas cumpre tabela jogando contra o Pirassununguense (11). Ambos não têm mais chances de conseguir o acesso.