Jalesense x Elosport vale liderança da B2 O jogo Jalesense x Elosport, neste sábado, abre a 8ª rodada da Série B2 do Campeonato Paulista. O duelo vale a liderança da competição, já que o time de Jales está em primeiro lugar, com 13 pontos, enquanto seu adversário de Capão Bonito tem 11. Os dois times, no entanto, perderam na última rodada. Jogando em casa, a Jalesense perdeu por 2 a 0 para o Águas de Lindóia, que pulou para o segundo lugar, com 12 pontos. Já o Elosport, foi a Pirassununga e perdeu para por 2 a 1. Confira a 8ª rodada da Série B2: Sábado - Jalesense x Elosport; Domingo - Joseense x Serra Negra, Itararé x Águas de Lindóia, Pirassununguense x Grêmio Barueri.