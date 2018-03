Jamaica lidera Grupo B da Copa Ouro A seleção jamaicana assumiu a liderança do Grupo B da Copa Ouro, nesta terça-feira à noite, ao derrotar a Guatemala, por 2 a 0, em Miami. Os gols foram marcados por Onandi Lowe aos 29 minutos do primeiro tempo e Andrew Williams, de pênalti, aos 26 minutos da etapa final. Com este resultado, a Jamaica soma três pontos, igualando-se à Colômbia, mas superando o time sul-americano no saldo de gols. Na primeira partida do grupo os colombianos derrotaram os jamaicanos por 1 a 0. Na quinta-feira, Colômbia e Guatemala jogam a última partida da chave, que vai definir os dois times classificados para a próxima fase do torneio.