Jamaica marca no fim, bate Nicarágua e avança nas Eliminatórias

A Jamaica continua firme em busca de sua segunda Copa do Mundo, a primeira desde 1998. Depois de perder por 3 a 2 para a Nicarágua na partida de ida em casa, o país se recuperou, venceu por 2 a 0 na última terça-feira e garantiu-se na quarta fase das Eliminatórias da Concacaf para o Mundial da Rússia, em 2018. O gol que selou a vaga foi marcado já aos 43 minutos do segundo tempo.

A surpreendente Nicarágua estava invicta nas primeiras cinco partidas das Eliminatórias e ficou perto de ir à quarta fase pela primeira vez ao conseguir uma inesperada vitória em Kingston. Mas não resistiu ao favoritismo jamaicano e ficou pelo caminho mais uma vez diante de sua torcida.

Precisando da vitória, a Jamaica foi para cima e marcou o primeiro logo aos 12 minutos, com Darren Mattocks. O gol diminuiu o ímpeto jamaicano, até porque a Nicarágua acertou a marcação e impedia as chegadas do adversário. Os donos da casa chegaram a acertar o travessão, mas foram mesmo os visitantes que comemoraram aos 43 da etapa final, quando Dawkins aproveitou bola mal afastada após batida de lateral e emendou de primeira, para marcar um bonito gol e selar a classificação.

Ainda na terça-feira, foram conhecidos os outros cinco classificados para a quarta fase, com destaque para o avanço de El Salvador, que derrotou Curaçau por 1 a 0 e tirou o time treinado pelo ex-atacante holandês Patrick Kluivert das Eliminatórias. Na ida, os salvadorenhos já haviam triunfado por 1 a 0.

Nas outras partidas, o Canadá segurou um empate por 1 a 1 com Belize, fora de casa, e se classificou; o Haiti passou ao vencer Granada por 3 a 0, a Guatemala derrotou Antígua e Barbuda por 2 a 0 e avançou; e São Vicente e Granadinas seguiu vivo apesar de perder para Aruba por 2 a 1.