Jamaica não terá seu principal jogador A Jamaica perdeu o seu principal jogador para o amistoso contra o Brasil, domingo, em Leicester, na Inglaterra. O atacante Kevin Lisbie sofreu, na terça-feira, uma contusão no joelho durante um treinamento no seu clube, o inglês Charlton. Lisbie escondeu a contusão dos médicos da comissão técnica da Jamaica. Apenas na quinta-feira, quando se apresentou ao treinador Carl Brow, o atacante revelou que estava machucado. Carl Brow, muito irritado com a situação de Lisbie, cobrou uma atitude do clube inglês. "O que custava alguém do Charlton pegar o telefone para avisar a nossa comissão técnica, se a contusão do jogador foi na terça-feira?", questionou. O treinador ainda não definiu quem será o substituto. O amistoso da seleção pentacampeã mundial desperta um grande interesse na Inglaterra. Os 32 mil ingressos colocados à venda se esgotaram nesta sexta-feira em Leicester. Cerca de 50 jornalistas ingleses acompanham os treinos do Brasil desde quarta.