Jamaica promete time forte em Leicester O técnico Carl Brown promete apresentar o que a Jamaica tem de melhor, no amistoso com o Brasil, dia 12, em Leicester, na Inglaterra. Prova disso está na lista, divulgada nesta quarta-feira, de 20 convocados para compor o elenco dos ?reggae boyz?. O principal nome do grupo é o atacante Kevin Lisbie, autor dos gols do Charlton, na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, no fim de semana, pela Primeira Divisão inglesa. ?Vamos enfrentar o time número um do mundo e temos consciência da dificuldade que isso representa?, ponderou o treinador. ?Mas, justamente pelo fato de jogarmos contra os campeões, a motivação e o orgulho dos atletas são maiores.? Mesmo com esperança de apresentação digna, Brown não se mostra muito preocupado com o resultado do jogo no Walker?s Stadium. Em sua opinião, mais importante é a oportunidade de avaliar o desempenho dos jogadores diante de um adversário de respeito. O desafio do técnico é o de repetir a proeza do brasileiro Renê Simões, que em 1998 conseguiu classificar a seleção para a Copa da França. Além do artilheiro Lisbie, o técnico chamou mais sete jogadores que atuam no futebol britânico: Richard Langley, Jamie Lawrence, Deon Burton, Frank Sinclair, Ricardo Gardener, Claude Davis e Micah Hyde. A presença dos dois últimos ainda depende de avaliação médica, pois se recuperam de contusão e têm sido poupados por suas respectivas equipes. Brown confirmou também o veterano capitão Theodore Whitmore, que joga no Livingston, da Escócia, além de Damian Ralph Andrew Williams e Craig Zaidie, que atuam na Major League Soccer, dos EUA. Outros convocados: Ian Goodison, Donovan Ricketts, Aaron Lawrence, Damian Stewart, Shane Crawford, Gerald Neil, Ricardo Fuller, Fabian Taylor.