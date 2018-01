Jamaica, um teste frágil demais A Jamaica está longe de ser o adversário dos sonhos da Seleção Brasileira. Ainda sem expressão no cenário mundial, participou apenas de uma Copa do Mundo, em 1998, na França, quando o grande destaque era o técnico brasileiro Renê Simões, responsável pela inédita classificação dos ?reggae boyz? ao Mundial, em que foram eliminados na primeira fase. Em Leicester, dia 12 de outubro, acontecerá o terceiro confronto da história envolvendo Brasil e Jamaica. Leia mais no Jornal da Tarde