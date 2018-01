Jamaica vence nas eliminatórias A seleção da Jamaica, comandada pelo técnico brasileiro Clóvis de Oliveira, venceu Trinidad e Tobago por 1 a 0, nesta quarta-feira, na abertura do hexagonal final das eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe para a Copa do Mundo de 2002. A vitória foi garantida com um gol espetacular do zagueiro Tyrone Marshall, que acertou um chute de longa distância aos 18 minutos de jogo. Oliveira creditou a vitória à boa marcação jamaicana sobre Dwight Yorke, que joga no Manchester, e o capitão Russell Latapy. Os jamaicanos dedicaram a vitória a Steve Malcolm, zagueiro da seleção morto em janeiro num acidente de carro. A primeira rodada do hexagonal continua ainda nesta quarta-feira, com mais dois jogos. Os Estados Unidos recebem o México, em Columbia, enquanto Costa Rica e Honduras se enfrentam em San Jose. Nesta fase final, as seis seleções jogam entre si, uma vez em casa e outra no campo adversário. Os três primeiros garantirão vaga na Copa do Mundo que será disputada no Japão e na Coréia.