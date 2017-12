Jamaica vence nas eliminatórias A Jamaica manteve-se na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2002 ao derrotar Trinidad e Tobago por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, no estádio adversário. Os jamaicanos têm agora oito pontos e dividem o terceiro lugar com Honduras, adversário da vice-líder Costa Rica (10) neste domingo. Esse resultado complica ainda mais a situação do México, que tem apenas quatro pontos, é o vice-lanterna do hexagonal final e neste domingo enfrenta o líder Estados Unidos. Os norte-americanos têm 13 pontos e estão perto de conquistar antecipadamente uma das três vagas em disputa. Apesar de favoritos, os jamaicanos não tiveram facilidade para vencer os lanternas, agora dirigidos pelo brasileiro Renê Simões, que comandou a Jamaica na Copa do Mundo de 98. Stern John marcou para o time da casa aos 26 minutos, mas quatro minutos depois Lowe empatava para a Jamaica. A virada só aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo, com um gol de Burton.