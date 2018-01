Jamelli admite negociar com Palmeiras O atacante Jamelli admitiu a possibilidade de negociar sua transferência do Zaragoza, da Espanha, para o Palmeiras. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o jogador confirmou que houve uma sondagem por parte do clube brasileiro e disse que se sente orgulhoso pelo interesse. ?Eu fiquei contente em saber que o Palmeiras se lembrou de mim numa hora difícil como essa que o clube está vivendo?, afirmou o jogador. Para Jamelli, o fato de o time disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro não é problema, já que seu time também disputa a segunda divisão na Espanha. ?É claro que eu gostaria de jogar a 1ª, onde estão os grandes clássicos, mas tenho certeza que essa situação do Palmeiras é passageira. Acho até que será mais recompensador. Os jogadores que conseguirem levar o Palmeiras de volta para a 1ª deverão ser lembrados para sempre pelo torcedor. Até mais que aqueles que conquistaram grandes títulos?, disse. Jamelli - que começou no São Paulo e passou pelo Santos - deixou o Brasil com 22 anos. Em dezembro deste ano, completou sete anos e meio longe do país. O atacante tem contrato de 5 anos e meio com o Zaragoza. O compromisso termina em junho do ano que vem e Jamelli admite até a hipótese de pedir liberação antes disso. CÁSSIO - Outro jogador que pode reforçar o Palmeiras no ano que vem é o lateral esquerdo Cássio. O jogador, que esteve no Inter de Porto Alegre no segundo semestre, tem vínculo com o Flamengo. Ele poderia vir para o Parque Antártica como parte do pagamento do passe do meia Lopes, que se transferiu para a Gávea.